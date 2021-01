Paulo Goulart homenageia Nicette Bruno no dia em que a mãe faria 88 anos

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (7), a atriz Nicette Bruno, faria 88 anos se estivesse viva. O filho dela, ator Paulo Goulart usou as redes sociais para lembrar o aniversário da mãe e homenageá-la.

“Hoje minha mãe faria 88 anos… sei que ela está lá em cima comemorando ao lado de meu pai com o coração tranquilo sabendo que cumpriu muito bem sua missão aqui na terra… parabéns mãe! Te amo eternamente!”, escreveu ele.

Nicette morreu no dia 20 de dezembro por complicações da Covid.

Uma semana após a morte da mãe, a atriz Beth Goulart, deu um depoimento sobre a perda da atriz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma semana sem minha mãe. Uma semana sem a sua presença física, sem seu sorriso, seu ensinamento, sem poder segurar sua mão, olhar seus olhos. Aos pouquinhos temos que acostumar com sua ausência física. Aos pouquinhos vamos encontrar uma nova forma de comunicação, minha mãe, através de nossa mente, nosso coração, diretamente com seu espírito”, começou ela.

O corpo da atriz foi velado e cremado no cemitério da Penitência, no Caju, no Rio, mas as cinzas foram levadas para o cemitério da Consolação, em São Paulo, para que fique no jazigo da família, onde também está enterrado o marido e ator, Paulo Goulart (1933-2014).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Artista de pulso empreendedor e atriz dedicada à profissão, Nicette Bruno ficou estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro, dia em que sua filha, a também atriz Beth Goulart, pediu orações para a mãe.

Por trás de sua longeva história no teatro e na televisão e da extensa galeria de personagens que formou em mais de 70 anos de carreira, reside a mulher determinada que tão cedo, antes da maioridade, produziu peças e administrou companhias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Filha de artistas, Nicette Xavier Miessa nasceu em Niterói e estudou piano na infância. Com quatro anos, participou de um programa infantil de rádio, sua estreia. Entre seus primeiros papéis no teatro, ainda na fase amadora, está Julieta, protagonista da peça “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare.

Folha Press