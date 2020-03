Partidos anunciam que vão à Justiça contra Bolsonaro

PUBLICIDADE 

11 partidos se reuniram neste domingo (29), por videoconferência, para tratar sobre as declarações e atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Após a reunião, o grupo soltou uma nota “em repúdio ao presidente”.

Bolsonaro saiu cedo do Palácio da Alvorada e visitou Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho. Falou com apoiadores e reforçou a ideia de que a população “quer trabalhar”. O presidente também foi ao Hospital das Forças Armadas.

“O presidente da República insiste em ir na contramão de todas as ações que têm sido tomadas por chefes de Estado de todo o mundo no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O DF é, hoje, a terceira Unidade da Federação com o maior registro de casos”, cita a nota dos 11 partidos.

Confira na íntegra:

NOTA CONJUNTA EM REPUDIO AO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

Nós, partidos políticos que subscrevemos esta nota, vimos a público para repudiar a atitude do Presidente da República Jair Bolsonaro de ter feito visitas a feiras populares e comércios do Distrito Federal, incentivado a população a descumprir as medidas sanitárias decretadas localmente, orientadas pelo seu próprio Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



O Presidente da República insiste em ir na contramão de todas as ações que têm sido tomadas por chefes de Estado de todo o mundo no enfrentamento à pandemia do COVID-19. O DF é, hoje, a terceira Unidade da Federação com o maior registro de casos. Assim, essa apologia ao descumprimento de orientações sanitárias pode fazer com que os números cresçam em nossa cidade e que cheguemos ao completo colapso do sistema de saúde. O discurso criminoso e irresponsável do presidente custará vidas, principalmente dos mais pobres, vulneráveis e moradores das periferias.

É preciso frisar que não há dicotomia entre saúde e economia. Os países que melhor enfrentaram até o momento a crise do COVID-19 adotaram medidas de isolamento social, aumento no número de UTIs e realização de testes massivos em sua população, e o Estado atuou de forma a garantir o emprego e a renda das pessoas.

Por isso, estamos estudando medidas judiciais cabíveis contra a atitude do Presidente da República, no intuito de salvaguardar vidas em nossa cidade, bem como mobilizando-nos em diversas ações de natureza política. Momentos como o que estamos vivendo no Brasil, e em especial no Distrito Federal, materializam e reforçam ainda mais os elos de união das forças progressistas na defesa da vida e de uma sociedade livre, justa e solidária.

Assinam a nota

PSB

PT

PSOL

PCdoB

Rede Sustentabilidade

Unidade Popular

Consulta Popular

PCB

PRC

PDT

PV