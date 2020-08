Papa nomeia novo núncio apostólico no Brasil

PUBLICIDADE

O Papa Francisco escolheu Dom Giambattista Diquattro como novo núncio apostólico no Brasil. A informação foi divulgada neste sábado, dia 29, pelo Vaticano. Ele assumirá a representação da Santa Sé em Brasília, em substituição a Dom Giovanni D’aniello, enviado à Rússia, após oito anos no País.

Dom Giambattista Diquattro é arcebispo de Giromonte, na Itália, e atuava como núncio apostólico na Índia e no Nepal desde 2017. Na América Latina, foi núncio no Panamá e na Bolívia. Serviu ainda nas missões diplomáticas católicas na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas, em Nova York, na Secretaria de Estado do Vaticano, e nunciatura apostólica na Itália.

O núncio é uma espécie de embaixador da Santa Sé nos países. Além de representante diplomático e eclesial máximo do papa, participa da escolha de novos bispos e das transferências deles entre dioceses e prelazias. O núncio ocupa é tradicionalmente tratado como o decano do corpo diplomático estrangeiro. E Brasília é considerada uma “embaixada” de primeira linha, pelo fato de o País ter a maior quantidade de católicos no mundo.

Italiano da Bolonha, o arcebispo chega ao Brasil aos 66 anos num momento de polarização do episcopado brasileiro em relação ao governo Jair Bolsonaro. Recentemente 152 bispos e mais de 1 mil padres de uma ala progressista divulgaram uma carta crítica a diferentes áreas do governo, como as políticas econômica, da saúde e do meio ambiente.

Segundo o Vaticano, ele é diplomata desde 1985, teólogo e canonista. Sacerdote desde 1981, tem mestrado em Direito Civil na Universidade da Catânia e doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma

