País tem 432 mortes por covid-19 em 24h e total chega a 156.903, diz ministério

PUBLICIDADE

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 432 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de óbitos no País para 156.903. Os dados foram atualizados no período da noite deste sábado pelo Ministério da Saúde.

Da sexta para o sábado, foram registradas 26.979 novas confirmações da doença, elevando o total de casos no Brasil para 5.380.635.

Desses, 4.817.898 (89,5%) estão recuperados, segundo o ministério, e 405.834 (7,5%) em acompanhamento. Existem ainda 2 297 mortes em investigação.