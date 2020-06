Pagamento via WhatsApp expõe dados de segurança; veja como ficar protegido

PUBLICIDADE

Para facilitar a vida dos usuários, o WhatsApp irá possibilitar a movimentação de dinheiro, através de cartões cadastrados. No entanto, as novas operações exigem uma atenção dobrada, pois podem representar uma nova porta de entrada para agentes maliciosos que desejam acessar dados pessoais de segurança.

A clonagem de cartões é a forma mais comum de ataque aos dados do usuário. Para se proteger, é preciso avaliar a veracidade de links enviados até pelos próprios amigos e parentes. O usuário também deve se certificar da identificação dos demais usuários e evitar o compartilhamento de dados do cartão.

Segundo especialistas jurídicos e de meios de pagamento, as novas ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo irão baratear os custos para pessoas físicas e lojistas e tem potencial para aumentar a inclusão bancária. No entanto, é necessário ficar em alerta com a possibilidade de clonagem das contas de WhatsApp, além dos números de cartões e CPFs.

Rodrigo Dias Pinho Gomes, coordenador de Direito e Tecnologia da Escola Superior de Advocacia da OAB-RJ alerta para a necessidade de implementar mudanças nas políticas de privacidade.

“Hoje, as mensagens trocadas entre os usuários do WhatsApp são criptografadas, o que quer dizer que você tem uma segurança. Mas o Facebook vai repassar dados do usuário a terceiros fora da plataforma, que, neste caso, são as instituições financeiras parceiras. As informações ficarão mais expostas. Quantas milhões de transações serão feitas por dia? Não é ilegal, mas o WhatsApp tem que garantir a segurança disso, porque atrai um risco muito grande. As informações podem ser acessadas por hackers”, afirmou Rodrigo ao Portal Extra.

Diante de uma nova forma de empreender, para utilizar o recurso, as empresas pagarão uma taxa de processamento semelhante às cobranças feitas em operações com cartão de crédito. O WhatsApp irá disponibilizar um catálogo dos produtos a serem vendidos, além de possibilitar o pagamento sem sair da plataforma.