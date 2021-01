Padroeiro dos baianos: comemorações ao Senhor do Bonfim começam nesta sexta (8)

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (8), começa a novena ao padroeiro do coração dos baianos, o Senhor Bonfim. A celebração na Bahia segue até o dia 16, sempre às 19h. Com o objetivo de evitar aglomerações e cumprir protocolos de segurança, as comemorações serão transmitidas via internet e o acesso será limitado, respeitando a ordem de chegada.

A tradicional Lavagem do Bonfim, que estava prevista para o dia 14, será substituída por uma carreata pelas ruas de Salvador (BA).

Todos os anos, o ritual começa com cortejo de baianas tipicamente trajadas – seguidas por fiéis e turistas – em caminhada a partir da Igreja da Conceição da Praia até a basílica, que tem lavados com água de cheiro o adro e as escadarias.

Este ano, fiéis acompanharão a imagem peregrina do Senhor do Bonfim, que sairá da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Vitória em carro aberto, às 8h. De lá, seguirão até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia para, ainda de carro, cumprirem o caminho tradicionalmente feito a pé. Na chegada, serão recebidos pelo padre Edson Menezes, que concederá a bênção aos participantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O auge das celebrações, que têm como tema “Senhor do Bonfim, abraçar a Sua cruz fortalece a fé, liberta do medo e renova a nossa esperança”, será no dia 17 (domingo), quando, às 10h30, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Sérgio da Rocha, vai celebrar a missa solene. Já às 15h, a imagem peregrina do Jesus Crucificado será levada em carro aberto para percorrer as ruas da Cidade Baixa. A programação pode ser acompanhada na WebTV do Bonfim (https://www.youtube.com/user/bonfimsantuario) e das redes sociais do Santuário.