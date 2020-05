Padre faz “varal do amor” para dia das mães com mais de 5 mil fotos

PUBLICIDADE 

Quando o Padre Edison Müllerda Paróquia Santa Teresinha, do bairro Passagem, em Tubarão, Santa Catarina, teve a ideia de receber fotos das mães para homenageá-las no dia das mães, provavelmente não imaginava que receberia mais de 5 mil fotografias.

Sem celebrações por conta da pandemia de coronavírus, o Padre Edison começou a pedir para que as pessoas enviassem fotos de suas mães para fazer um “varal do amor” em frente ao altar da igreja, onde segue ministrando as missas mesmo com a paróquia vazia.

Ele explica o porque da ideia. “Nesse tempo de pandemia não é possível que as mães estejam presentes na missa, por causa das orientações que nós temos do afastamento social. A igreja por primeiro lugar preza pelo cuidado a vida, então não queremos expor as pessoas, nem colocá-las em risco de vida. Tivemos a ideia de como as mães poderiam estar presentes no seu dia na igreja”, explicou.

A professora Solange Godoy Bem foi uma das que enviou fotos. Uma da mãe biológica,Salete de Godoy, e outra da mãe de coração, Teresinha Henrique Campos.

Solange disse que é uma forma de pedir a Deus que abençoe as mães. “Meu filho mandou a minha foto e eu mandei também. Por ser um dia das mães atípico, bem diferente de todos os outros anos, é uma forma de carinho e de pedir que Deus as abençoe. Um jeito de se sentir perto de quem amamos e nos deu a vida”, agradece.

A homenagem fez sucesso e formou um grande mural, que tem espaço para mais diz o Padre. É uma forma delas se sentirem contempladas e é uma forma de abraçá-las e de dizer do nosso amor por elas”, lembra.

Para participar basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (48) 3629-0534. As imagens recebidas até sábado (9), farão parte do varal.

No dia das mães, domingo, uma cerimônia especial será realizada e depois o padre passará pelas principais ruas da comunidade para abençoar as mães.