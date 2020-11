Operadora libera pacote de internet para clientes que estudam para o Enem

PUBLICIDADE

Para facilitar a vida de diversos estudantes brasileiros que estudam para o vestibular, no meio de uma pandemia e com o ensino à distância, a TIM, em parceria com a Stoodi, liberou o acesso gratuito à plataforma sem consumir o pacote de internet.

Estão liberados videoaulas e bancos de exercícios com foco na preparação para o Enem. Clientes ainda terão ainda, com exclusividade, um cronograma de estudos personalizado, de acordo com o curso desejado para a graduação e com um plano de atividades até a data das provas.

Normalmente, as assinaturas dos serviços do Stoodi têm custo mensal a partir de R$ 29,90. João Stricker, Head de Marketing Consumer da TIM Brasil, explica que a parceria foi pensada justamente para que o cliente economize esse valor e possa ter acesso a um plano de estudos adequado, facilitado pela democratização da internet móvel e dos smartphones.

“Com a interrupção das aulas presenciais por conta da pandemia, muitas pessoas que vão fazer o Enem estão com dificuldades para estudar em casa. A crise econômica provocada pela Covid-19 agrava a situação. Os clientes querem economizar o pacote de internet e não podem arcar com plataformas pagas de ensino. A união com o Stoodi ajuda a solucionar algumas dessas questões. Qualquer cliente terá acesso gratuito às videoaulas, sem o consumo da franquia de dados e ainda com um cronograma de estudo personalizado. Buscamos sempre nos aliar a parceiros que facilitem e agreguem valor à jornada dos nossos usuários”, detalha o executivo.

“Estamos passando por um momento em que fica muito clara a dificuldade dos alunos brasileiros de acessarem educação de qualidade remotamente. São duas as principais barreiras: curadoria de conteúdo de qualidade e conectividade. Justamente a proposta de valor central da parceria entre Stoodi e TIM. Nossa missão é apoiar em grande escala os milhões de alunos brasileiros cursando o Ensino Médio ou se preparando para as provas do Enem e Vestibulares”, afirma Bernardo Martins, CEO do Stoodi.

A parceria garante aos clientes TIM o acesso a mais de 30 mil exercícios, 5 mil videoaulas e um cronograma de estudos. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo Stoodi que está disponível na PlayStore e AppleStore ou acessar www.stoodi.com.br/tim e realizar o cadastro.