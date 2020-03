Operadora de saúde já tem cinco mortes pelo coronavírus em São Paulo

PUBLICIDADE 

A operadora de saúde Prevent Senior confirmou na tarde desta quinta-feira, 19, já ter registrado cinco mortes pelo coronavírus em sua rede de hospitais em São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo não confirmou quantos desses óbitos são novos. Na quarta-feira, 18, a pasta já tinha confirmado quatro vítimas fatais da doença.

No Brasil, já são pelo menos sete mortes. Além das cinco registradas em São Paulo, dois óbitos foram confirmados no Rio nesta quinta-feira.

A operadora administra a rede de hospitais própria Sancta Maggiore, onde a maioria das mortes ocorreu. A empresa não divulgou detalhes sobre as duas últimas vítimas. As três primeiras, divulgadas anteriormente, eram homens idosos e com doenças crônicas.

A Prevent Senior informou que 123 estão internados em seus hospitais com sintomas da covid-19. Desse número, 28 já testaram positivo para o vírus e os demais aguardam o resultado dos exames. Ao menos 33 dos internados estão na UTI.

Estadão Conteúdo