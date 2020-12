Operação policial apreende celulares de envolvidos em roubo de agência bancária em Criciúma

PUBLICIDADE

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (9), em Arati, no Ceará. A operação foi em colaboração a investigação do roubo à agência central do Banco do Brasil, ocorrido na cidade de Criciúma, Santa Catarina, no início da madrugada do primeiro dia do mês.

A operação desta quarta se desenvolveu de forma integrada entre a Força-Tarefa de Combate a Facções Criminosas (composta também pela Força Nacional e Departamento Penitenciário Nacional) e o Batalhão de Policiamento do Interior – BEPI/PMCE, por meio do Comando Tático Rural – COTAR e da Companhia de Operações de Divisas – COD.

A ação policial é decorrente de Investigação da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais – DEIC de Santa Catarina e Inquérito Policial que tramita na Polícia Federal em Santa Catarina.

Durante a operação em Aracati ocorreram a apreensão de celulares, computadores e documentos relacionados a suspeitos de participação no crime, que podem ser úteis para o esclarecimento dos fatos e responsabilização criminal dos envolvidos. Suspeita-se que a casa objeto de busca seja de um dos presos por indícios de atuação no roubo.