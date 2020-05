Operação Placebo: escritório de esposa de Witzel recebia R$ 15 milhões

PUBLICIDADE 

Na terça-feira (26), a residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Uma casa na qual Witzel morou também recebeu a visita de agentes da PF. O objetivo é coletar provas de envolvimento do governador e a esposa, a advogada Helena Witzel, em fraudes relacionadas a contratos emergenciais para combate a pandemia do novo coronavírus.

Segundo as investigações, o escritório de Helena Witzel, HW Assessoria Jurídica recebeu R$ 15 milhões da empresa DPAD Serviços Diagnósticos. Os proprietários desta empresa são ligados ao empresário Mário Peixoto, preso este mês sob acusação de comandar um esquema de vendas e serviços de superfaturamento para uma Secretaria de Saúde.

Agora, após o cumprimento de mandados de busca e apreensão, as investigações da Operação Placebo seguem.

Na terça (26), logo após a divulgação da operação, Witzel se manifestou e atacou o presidente Jair Bolsonaro. Para o governador, a operação deixou claro a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, a quem chamou de “fascista” e “tirano”.

Witzel também “desafiou” o senador Flávio Bolsonaro a abrir os sigilos bancário e telefônico. “Deixe que investiguem sua rachadinha”, disse o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Senador Flávio Bolsonaro, o senhor, que some com o Queiroz e foge da Justiça, faça como eu: abra seus sigilos bancário e telefônico e deixe que investiguem sua rachadinha e da sua família. Meu sigilo está à disposição da Justiça. Aguardo o seu. Quem não deve não teme. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 26, 2020

Procurado, o escritório de Helena Witzel, HW Assessoria Jurídica, divulgou uma nota:

“Sobre uma ação de busca e apreensão realizada no escritório e em sua residência atual, advogada Helena Witzel, responsável pelo escritório HW Assessoria Jurídica, esclareceu que:

1 – A diligência encontrada não foi comprovada;

2 – A HW Assessoria Jurídica prestadora de serviços para empresa apontada pelo MPF, tendo recebido honorários, emitida nota fiscal e declarada regularmente os valores na declaração de imposto de renda do escritório;

3 – A advogada Helena Witzel reiterou seu respeito às instituições, mas que a operação foi imbuída de indisfarçável política de ação, sendo sintomática, esse respeito, que uma ação foi antecipada na véspera da deputada federal aliada do presidente Jair Bolsonaro. “

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE