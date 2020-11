Operação da PF prende quatro por bens e dinheiro não declarados em Caucaia

PUBLICIDADE

Neste sábado (28) a Polícia Federal realizou uma operação em Caucaia, no Ceará, com o objetivo de apreensão de bens e recursos não declarado. A operação teve como resultado a prisão de quatro pessoas com dinheiro em espécie, além de cadernos e computadores.

Foram presos Miguel Carolino, Antônio Uedson da Silva, sub-procurador, Secretário de Patrimônio, Assis Medeiros e Vice presidente da Autarquia Municipal, Carlinhos Gomes.