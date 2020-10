Operação contra milícia no Rio de Janeiro deixa 12 suspeitos mortos

PUBLICIDADE

Durante um confronto contra a milícia em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, policiais militares mataram 12 suspeitos durante um confronto na noite dessa quinta-feira (15).

O grupo foi interceptado na Rodovia Rio-Santos por uma força-tarefa criada com o objetivo de garantir a segurança das eleições no estado. Entre os mortos está o ex-PM Carlos Eduardo Benevides Gomes, mais conhecido como Cabo Benê, um dos mais procurados do estado, apontado como um dos chefes da milícia em Itaguaí.

Os policiais apreenderam, ainda, oito fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munições. O comboio onde estaca Cabo Benê estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da PM há cerca de 15 dias. Até o momento não se sabe se, além dos mortos, outras pessoas estavam no comboio.