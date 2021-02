ONG doa cestas básicas para famílias afetadas pela falta do Carnaval

PUBLICIDADE

É sabido que a pandemia causada pelo coronavírus tornou a situação de comunidades vulneráveis ainda pior. Muitas instituições se mobilizaram para que famílias pudessem ter o mínimo de dignidade e subsistência para passar por tal situação que tem afetado a todos.

No último sábado, a ONG de Isis Lyon, GR Together, com parcerias de projetos sociais, realizou um evento onde foram doadas cerca de 300 cestas básicas para famílias que dependiam do Carnaval e que foram prejudicadas na pandemia, na Vila Maria, São Paulo. O evento teve o intuito de ajudar as famílias a continuarem seguindo e, assim, poderem se reestruturar.

O projeto social “Vila Maria um caso de amor”, em parceria com a GR Together e a escola de samba da Vila Maria, doou cerca de 200 cestas básicas para famílias que frequentam e trabalham na escola de samba, e mais 100 cestas básicas para famílias da Serra dos Cristais, uma comunidade próxima à Vila Maria. Além dessas trezentas cestas já doadas, ainda no mês de fevereiro, mais 400 cestas básicas serão doadas em parceria com o projeto social “Vida Caminho e Luz”, para as famílias de Jardim Peri. As entregas atenderam todas as medidas de segurança contra a Covid-19.

O evento na Vila Maria ajudou centenas de famílias que estão passando dificuldade por conta da pandemia e que dependiam do Carnaval para o resto do ano.

“Eu, como CEO da GR Together e como uma mulher apaixonada pelo Carnaval, sinto que a minha missão é contribuir com essas famílias que estão passando dificuldade por conta da pandemia, demos apoios a muitas pessoas desempregadas, autônomos e gente que dependia deste evento”, completou Isis Lyon.

A ONG é uma iniciativa voluntária, sem fins lucrativos com o objetivo de ajudar as pessoas a continuarem seguindo. Segundo sua idealizadora, a filosofia se baseia no ajudar por ajudar, e que assim consiga contribuir para a diminuição da desigualdade no país. “Mudar o mundo com as próprias mãos” é o maior objetivo, comenta Isis.

A ONG possui um site onde é possível acessar todas as informações sobre os eventos.