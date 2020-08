Onda de histórica de frio atinge o Brasil nos próximos dias

PUBLICIDADE

Nos próximos dias o Brasil será atingido por uma massa de ar frio que poderá causar um frio histórico, além de chuvas, granizo e até neve em algumas regiões do país. Segundo a BBC News, essa massa derrubará as temperaturas na maioria dos estados, incluindo no Norte e no Nordeste.

Ao portal, o meteorologista Francisco de Assis, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disse que esta é a terceira vez que algo semelhante acontece no Brasil, mas é a primeira que terá tamanha abrangência e intensidade.

“A dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 1963, 1975 e 1985. Não teremos temperaturas muito mais baixas do que já registramos neste ano. Mas a abrangência vai pegar do Norte, onde teremos quedas de até 15ºC nas temperaturas, e com uma condição de geada mais significativa e até neve na região Sul. É uma frente fria que chega até a linha do Equador”, afirmou Assis à BBC.

Já o meteorologista Maicon Veber, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), contou que essas massas de ar frio se formam próximas a regiões polares. “Neste caso, ela segue pelo continente e tem a característica de ser mais fria e seca. Amanhã, ela deve chegar no centro-sul do Rio Grande do Sul e se desloca até o sul da Amazônia. Ela ainda pega o Paraguai, Bolívia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além dos Estados do Acre e Rondônia”, disse Veber ao portal.

