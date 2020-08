OMS fez pedido para 550 mil doses de vacina da gripe, diz diretor do Butantan

PUBLICIDADE

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que o instituto recebeu na quinta-feira, 27, à noite, a encomenda da Organização Mundial de Saúde de 550 mil doses de vacina contra a gripe para a Mongólia e Filipinas. É a primeira vez que o Butantan fornece imunizantes para o exterior.

“Isso consolida o Butantan como o maior produtor de vacinas do Brasil, o maior produtor de vacinas da gripe do hemisfério Sul e, futuramente, quem sabe, um dos maiores produtores da vacina Coronavac”, disse Covas durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Estadão Conteúdo