Oito pacientes com câncer de mama são transportados de Manaus para o Rio de Janeiro

O Ministério da Saúde transferiu, na manhã desta sexta-feira (29), oito pacientes com câncer de mama de Manaus para o Rio de Janeiro em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Com isso, pacientes que necessitam de assistência, mas não estão diagnosticados com a COVID-19, terão acesso a tratamento em tempo oportuno.

A ação é resultado das análises in-loco realizadas por equipes da pasta na cidade, como parte do plano de ação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

“Estamos aliviando a sobrecarga no sistema de saúde e liberando mais leitos para tratamento dos pacientes com COVID-19, além de garantir acesso ao tratamento adequado para os pacientes com doenças crônicas”, disse Maíra Botelho, Diretora do Departamento de Ações Estratégicas e Temáticas do Ministério da Saúde. Equipes técnicas de gestores, médicos, enfermeiros e especialistas em regulação visitaram os hospitais locais de Manaus para identificar os pacientes priorizados para essas transferências interestaduais.

No primeiro voo, estão sendo transferidas oito pacientes e seus respectivos acompanhantes. Depois de uma escala no Distrito Federal, onde também receberão alimentação, elas seguem para o Rio Janeiro. No destino, inicialmente, elas terão acesso a cirurgia de mama.

