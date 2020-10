Obras encurtam distância entre Brasília e o mar

PUBLICIDADE

Com a pavimentação da BR-030 e da BR-135 a viagem entre o Distrito Federal e o litoral da Bahia ficará 200 km mais curta. A conclusão da pavimentação foi confirmada pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A BR-030 passa por Brasília, Minas Gerais, Bahia e termina 1.156 km depois, em Maraú, cidade com uma praia paradisíaca no litoral baiano.

De acordo com Marcelo Emerciano, prefeito de Cocos, a obra do governo federal, junto com as da Prefeitura, atrairão visitantes ao município. “As melhorias nas estradas chegam junto com a construção do Balneário do Rio Itaguari. Tudo isso contribuirá para atrair ainda mais turistas para Cocos”, comemora o prefeito.

“O trecho entre Minas e Bahia está abandonado. Com essa obra, vamos atender a uma demanda de produtores rurais, donos de pousadas e prefeitos”, disse o prefeito de Cocos. Para o agricultor Alysson Lopes, a estrada representa a possibilidade de escoamento da produção. “Vamos explorar novos mercados”, espera.

Além de Dr. Marcelo, a pavimentação das rodovias foi uma reivindicação do deputado federal José Rocha (PL-BA). Ambos mobilizaram os políticos da região e o governo federal para alocação de recursos. “Como o Marcelo sempre diz, ‘essa rodovia vai dar asas a Cocos’”, brincou o deputado.