Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 2,7 milhões

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 3, a 2.767.131, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 21 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.

Já são mais de 2,7 milhões de pessoas vacinadas no Brasil e isso representar menos de 1,31% da população total. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso representa 1,72%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 31,29% das doses disponíveis no momento. Foram imunizadas 270.972 pessoas nas últimas 24 horas.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no último dia 17. Até agora, o Estado imunizou 580.004 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 228 285 imunizados enquanto na Bahia foram vacinadas 231.435 pessoas

Vacinados no Brasil por Estado

AC – 5.799

AL – 53.136

AM – 79.844

AP – 6.517

BA – 231.435

CE – 137.156

DF – 85.763

ES – 66.391

GO – 100.617

MA – 69.130

MG – 196.826

MS – 52.535

MT – 31.179

PA – 64.047

PB – 42.658

PE – 148.632

PI – 39.543

PR – 164.687

RJ – 228.285

RN – 56.633

RO – 19.401

RR – 13.419

RS – 188.674

SC – 70.558

SE – 23.579

SP – 580.004

TO – 10.683

Estadão Conteúdo