Nova reclassificação do Plano São Paulo será anunciada no dia 22, diz secretário

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, anunciou que na sexta-feira, 22, deve ser anunciada nova classificação do Plano São Paulo, de quarentena heterogênea, a fim de reduzir a transmissão do novo coronavírus no Estado em certas regiões.

Nesta quarta-feira, 20, o Estado de São Paulo registra um total de 1.658.636 casos da covid-19 e 50.652 óbitos pela doença.

Entre a terça, 19, e esta quarta, foram registrados 14.411 mil novos casos, alta de 0,9% em 24 horas, e 334 novos óbitos, aumento de 0,7%.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 70% no Estado e de 70,5% na Região Metropolitana de São Paulo.

Apesar da desaceleração verificada em relação à última semana, o vírus continua avançando pelo Estado.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até a terça-feira, o Estado registrou alta semanal, variação entre os sete últimos dias e os sete anteriores – de 9,4% em novos casos, de 15% em novos óbitos e de 1,4% em novas internações. Na capital, novos casos avançam 9,2% e óbitos, 23,4%.

Gorinchteyn voltou a defender a imunização no País e afirmou que “somente a vacinação em massa conseguirá mudar o quadro atual da pandemia”.

