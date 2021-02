Nova fase da Operação Lava Jato é deflagrada na manhã desta quinta-feira (11)

PUBLICIDADE

No início da manhã desta quinta-feira (11) a Polícia Deflagrou a 80ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Operação Pseudeia. A ação aconteceu no estado de São Paulo, com 15 policiais cumprindo cinco mandados de busca e apreensão. Foram bloqueados, ainda, valores que chegam, até o momento, em R$ 5.261.100.

Um dos suspeitos celebrou contrato de consultoria falso com o representante de estaleiro estrangeiro, utilizando a empresa offshore feita em paraíso fiscal e tendo uma conta no exterior em seu nome. As investigações foram baseadas em apurações iniciadas na Operação Acarajé, na 23ª fase da Lava Jato. Em 2013 foram efetuados pagamentos de US$ 1 milhão para uma pessoa que, até o momento, não havia sido identificada.

Este representante estrangeiro, algum tempo depois, colaborou com as investigações e, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), facilitou a identificação do homem beneficiário deste valor.

No material apreendido nesta quinta-feira também foram identificadas informações de que teriam acontecido tratativas em 2014 para pagamento de US$ 600 mil ao indivíduo que está sendo investigado. Mesmo após a operação Lava Jato, o homem, que possuía outra conta no exterior, efetuou diversas transferências por meio de operações dólar-cabo.