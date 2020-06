Navio que levava minério da Vale para China e encalhou é afundado na costa do MA

PUBLICIDADE

Depois de uma operação que durou cinco horas, o navio sul-coreano Stellar Banner foi afundado a 150 quilômetros da costa do Maranhão, informou nesta sexta-feira, 12, a Marinha do Brasil. Quatro navios de apoio permanecerão na área pelos próximos três dias para verificar eventuais flutuações de objetos e óleo no entorno da embarcação.

O Stellar Banner, de propriedade da Polaris Shipping, encalhou há três meses na costa do Maranhão enquanto levava minério de ferro da Vale para a China.

Após a retirada do minério e da maior parte do óleo da unidade, o navio flutuou e foi inspecionado, quando ficou decidido que seria afundado.

A aeronave Poseidon, contratada pelo Ibama, também fiscaliza o processo de afundamento e continuará no local nos próximos dias, informou a Marinha, que junto a outros órgãos manterá também fiscalização para assegurar que não haja danos ao meio ambiente no local.

Estadão Conteúdo