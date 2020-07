Naufraga maior embarcação de turismo de Fernando de Noronha

PUBLICIDADE

Na madrugada desta segunda-feira (27) a escuna Toda Nua, maior embarcação de turismo de Fernando de Noronha, naufragou a cerca de 20 quilômetros do Porto de Recife, nas proximidades da Praia de Marinha Farinha, na cidade de Paulista.

A embarcação, que não transportava passageiros, apenas cinco tripulantes, resgatados com vida, partiu no sábado (25) para manutenção. Segundo informações do G1, a tribulação relatou uma viagem com vento e mar revolto.

O dono da escuna é o presidente da Associação de Barcos de Turismo de Noronha, Milton Luna, que acionou uma equipe de resgate, ao ser informado das dificuldades na embarcação. “Estamos apurando o que aconteceu. O mais importante é que conseguimos resgatar os cinco tripulantes com vida, estão todos bem, em terra”, afirmou Luna ao G1.

Já foram iniciados os contatos para içar e rebocar a escuna até o porto de Recife. A embarcação tem 26 metros de comprimento e pode comportar até 90 passageiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE