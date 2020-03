‘Não se preocupe com o coronavírus’, diz Edir Macedo a fiéis no Facebook

PUBLICIDADE 

Em uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook, o bispo Edir Macedo disse aos fiéis que não se preocupem com a propagação do coronavírus. Ele atribuiu a tensão que o mundo vive com a doença a uma “tática de Satanás” e ao trabalho da mídia.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas“, diz o líder da Igreja Universal em vídeo transmitido na última quarta-feira. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estado.

Na transmissão, Macedo endossa e reproduz a fala do patologista Beny Schmidt, em vídeo que foi divulgado pelo médico com informações falsas em seu canal do YouTube. Na gravação, o professor de Medicina diz que o coronavírus não causa gripe e não é letal, contrariando os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, por cientistas e o cenário de pandemia que se instalou. Após o vídeo viralizar, nos últimos dias, o médico o tirou do ar. No entanto, o material já havia sido salvo por várias pessoas, que continuam compartilhando-o. O material também caiu em redes de direita e sofreu algumas edições, conforme publicou o Estado.

Ao introduzir a fala do médico, o bispo diz ainda: “O pavor que a mídia tem usado para levar as populações, as nações, apavoradas com respeito a esse vírus, coronavírus. Por trás de toda essa campanha do coronavírus existe um interesse econômico. E onde há interesse econômico, aí tem“. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.