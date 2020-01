“Não Perturbe”: bancos aderem medida a partir desta quinta-feira (2)

PUBLICIDADE 

A partir desta quinta-feira (2), aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com oferta de crédito consignado podem cadastrar, no “Não Perturbe” dos bancos, os número de telefone ligados ao CPF para bloquear as chamadas.

Com o cadastro feito, os bancos terão até 30 dias para se adequar ao pedido e acabar com as ligações. São 23 bancos que aderiram o programa, o equivalente a 98% do volume da carteira de crédito do Brasil.

A Autorregulação de Crédito Consignado também deverá criar métodos para desestimular ofertas em excesso de crédito para aposentados, proibindo, então, a remuneração para correspondentes do banco em casos de refinanciamentos relacionados à portabilidade de empréstimos. A medida foi elaborada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Veja quais bancos aderiram à Autorregulação do Crédito Consignado

Agibank

Alfa

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Banrisul

Barigui

Bradesco

BMG

BRB

Caixa

Cetelem

CCB

Daycoval

Estrela Mineira

Inter

Itaú

Mercantil

Pan

Paraná Banco

Safra

Santander

Sicredi

Votorantim

Estadão Conteúdo