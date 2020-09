Mulher picada por cobra passa por traqueostomia e está em estado grave

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira a médica Dieynne Saugo, que está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser picada por uma cobra jararaca durante um banho na Cachoeira Serra Azul, em Nobres, a 151 km de Cuiabá (MT), passou pelo procedimento de traqueostomia (pequena abertura na traqueia). O procedimento foi necessário para desobstruir as vias aéreas de Dieynne que estavam comprometidas em 70%.

De acordo com o médico José Antônio de Figueiredo as vias aéreas ficaram comprometidas devido ao inchaço nas regiões do rosto e pescoço, onde a médica foi picada.

“É como se tivesse uma reação alérgica. Não significa que o veneno cause alteração nesse sentido, mas causa o inchaço que, na região do pescoço, pode comprometer veias importantes. O caso dela é bem diferente devido ao local da picada. Na maioria das vezes, as picadas são no pé, tornozelo e perna, seguido de mão e braço”, explicou.

Segundo a família de Dieynne, o médico deu as opções de fazer a traqueostomia ou entubá-la.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste em uma abertura feita na traqueia, com inserção de um tubo, que permite a passagem do ar. Na entubação, um tubo é colocado dentro da traqueia, que permite o uso de ventilação mecânica.

“Como a entubação teria um risco muito alto dela desenvolver pneumonia (que não é nada bom nesse momento), optamos pela traquio, por uma questão de precaução, para não ter que acabar tendo que fazer algum procedimento com urgência”, explica em comunicado.

Depois da cirurgia ela voltou a ser internada na UTI e segue em observação. O médico ressaltou que o caso da mulher é grave. Ela chegou ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) vomitando sangue e com edemas.

O local onde ela foi picada fica a mais de 150 km do hospital. Foram cerca de 3 horas até chegar à unidade de saúde para a aplicação do soro.

“Nesse período já começam as alterações, como dor, inchaço e a diminuição na coagulação. Não tem como diminuir os edemas, mas, após a aplicação do soro, as alterações começam a ser controladas”, disse.

Veja vídeo do momento da picada