Mulher não resiste e é a 19ª vítima do acidente com ônibus que caiu de ponte

PUBLICIDADE

Uma mulher de 56 anos é a 19ª vítima do acidente ocorrido na tarde de sexta-feira (4), na BR-381, na altura de João Monlevade-MG. Um ônibus de turismo que saiu de Mata Grande-AL com cerca de 46 passageiros veio a cair de uma ponte, vitimando diversas pessoas.

Maria Luiza de Oliveira estava internada no Hospital Margarida, de Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.

Oito pessoas permanecem internadas no Hospital Margarida e outras três no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Uma pessoa recebeu alta no sábado (5). No mesmo dia, foi confirmada a 18ª morte — um homem de 59 anos.

O acidente

O veículo, com placa de Alagoas, saiu de Santa Cruz do Deserto, um povoado de Mata Grande (cerca de 275 km de Maceió), às 9h de quinta-feira (3) e tinha São Paulo como destino. Ao menos 46 passageiros estavam no ônibus, mas 6 conseguiram saltar do veículo antes da queda, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ônibus teria perdido o controle por uma falha mecânica no freio, chocando o retrovisor contra um caminhão que estava na ponte. Segundo os bombeiros, o motorista teria gritado que perdeu os freios e o ônibus começou a andar em marcha ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da ponte, de onde caiu.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a empresa operava com autorização de uma liminar da Justiça, e o ônibus envolvido no acidente, pelas informações da placa que foram repassadas à agência, não estava habilitado a fazer transporte de passageiros.

O ônibus também não tinha autorização para transportar passageiros e rodava ilegalmente há mais de um ano. O acidente foi um dos mais graves acidentes rodoviários registrados no estado de São Paulo.