MPT em Pernambuco ajuíza ação contra empresa de segurança patrimonial que descumpriu cota de contratação de pessoas com deficiência

PUBLICIDADE

A empresa de segurança patrimonial em Recife está há quatro anos irregular quanto aos números de profissionais com deficiência. Segundo a petição, o Ministério Público do Trabalho (MPT) pede que a empresa contrate, em até três meses, cerca de 251 Pessoas Com Deficiências (PCDs). Além disso, o documento pede que a empresa pague R$ 300 mil em indenização por danos morais coletivos.

De acordo com o MPT, já ocorreram outras tentativas de fazer com que a empresa corrigisse a irregularidade, porém todas foram sem sucesso.

No mês de julho do ano seguinte, 2018, foi constatado que a empresa mantinha 5.049 funcionários. Desses, apenas dois eram PDCs, sendo que deveria possuir 253. A empresa confessou a irregularidade, mas se recusou a assinar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo MPT. “Para o órgão ministerial, a recusa do empregador à admissão de trabalhadores com deficiência fere o direito de todo aquele que, tendo qualquer espécie de deficiência, tenha interesse em pleitear uma vaga na empresa”, conclui Vanessa Patriota.

Informações do Ministério Público do Trabalho (PE)