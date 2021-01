MPF pede e Justiça autoriza transferência de líder do PCC para penitenciária federal

PUBLICIDADE

Após pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal em Ponta Porã (MS) determinou a transferência emergencial de Giovanni Barbosa da Silva, conhecido como “Bonitão do PCC” ou “Coringa”, para o sistema penitenciário federal. Ele foi preso no dia 9 de janeiro em Pedro Juan Caballero (PY) e extraditado para o Brasil no dia seguinte.

Giovanni é considerado um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai, com fortes indícios de se tratar do líder principal, e foi preso em Pedro Juan Caballero (PY) no dia 9 de janeiro portando um fuzil com dois carregadores.

Enquanto Giovanni ainda estava sob custódia no país vizinho, um grupo de criminosos armados com fuzis tentou efetuar o resgate atacando a sede da polícia paraguaia. O ataque durou cerca de meia hora e resultou na prisão de duas pessoas. No dia seguinte, 10 de janeiro, Giovanni foi entregue por policiais paraguaios às autoridades brasileiras na cidade paranaense de Foz do Iguaçu.

O pedido de transferência formulado pelo MPF se baseia na proeminência de Giovanni entre os membros do PCC e no histórico de tentativas de resgate dos líderes da facção criminosa. As especificações referentes ao local de custódia de Giovanni serão omitidos por questões de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Operação Exílio – O inquérito policial que investiga o envolvimento de Giovanni na facção criminosa derivou da Operação Exílio, deflagrada em 25 de junho de 2020, que resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em Ponta Porã (MS) e um em São Bernardo do Campo (SP). A apreensão de armas, drogas, documentos e equipamentos eletrônicos – incluindo a posterior quebra de sigilo telefônico dos envolvidos – comprovou o envolvimento de Giovanni nos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e tráfico internacional de armas, colocando-o no papel de uma das lideranças mais influentes do PCC na fronteira do Brasil com o Paraguai, provavelmente ocupando o posto de “Geral do Paraguai”.

Com informações do Ministério Público Federal