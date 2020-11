MPF e PF investigam esquema de fraude no Tribunal de Justiça de MG

PUBLICIDADE

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal realizam nesta quarta-feira (18) uma operação que investiga um esquema criminoso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Segundo as apurações, um desembargador e um advogado são os principais operadores das ações ilegais.

O desembargador em questão, cujo nome não foi revelado, estaria recebendo dinheiro para realizar ações de interesse dos envolvidos no esquema. O suspeito estaria adiando julgamento de processos e pedindo interferência em demandas junto ao Executivo, por exemplo. As investigações apontam que houve até uma solicitação de reajuste salarial para uma sobrinha dele.

O principal operador do grupo criminoso seria um advogado. As apurações do MPF apontam que há contratos superfaturados que beneficiam o jurista.

Como provas, a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo aponta trocas de mensagens entre os envolvidos que evidenciam o esquema ilegal.

Nesta quarta (18), são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Ao todo, são sete os investigados até o momento. Três fatos mencionados nas investigações passarão a ser apurados na primeira instância da Justiça Estadual.