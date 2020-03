Morre primeira policial militar no Brasil infectada por coronavírus, em SP

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Em São Paulo, faleceu a primeira policial militar no Brasil infectada pelo novo coronavírus. A sargento Magali Garcia, tinha 40 anos e trabalhava no Centro de Operação da PM (Copom).

A militar passou mal no serviço na segunda-feira (30) e foi encaminhada para o Hospital da Polícia Militar de São Paulo com sintomas do coronavírus. Ela morreu nesta terça-feira (31), de acordo com a Assessoria de Imprensa da PMSP.