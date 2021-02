Ministério da Saúde orienta Estados a como lidar com nova variante da covid-19

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (2) o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica para orientar os Estados e o Distrito Federal acerca da nova variante da covid-19 identificada no Brasil. O documento traz informações sobre as características da nova variante do Amazonas (VOC P.1) e orientações e recomendações de medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de saúde estaduais, a fim de monitorar e evitar a propagação da nova variante.

A nota também informa as medidas já adotadas para ampliar, de forma emergencial, a capacidade de realização de sequenciamento genético no país e realização de estudo de monitoramento da propagação e da mutabilidade genética do SARS-CoV-2 – estratégia crucial para implementação de medidas de prevenção e efetivo controle da epidemia de Covid-19 no Brasil.

Quatro laboratórios de referência já estão participando do projeto (Instituto Adolfo Lutz/SP, Instituto Evandro Chagas/PA, Laboratórios Centrais de Saúde Pública da Bahia e de Minas Gerais) e iniciaram sequenciando 1.200 amostras de SARS-CoV-2 provenientes de todos os estados e DF.

O projeto pretende ampliar a Rede Nacional de Sequenciamento Genético para Vigilância em Saúde para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) de outros estados.

Ao todo, já foram investidos, em 2020, R$ 493 milhões para o fortalecimento e inovação da rede laboratorial para enfrentamento da Covid-19, o que inclui a compra de equipamentos, aquisição de insumos e capacitação.

Para investigação da nova variante, serão analisadas amostras de casos suspeitos de reinfecção, casos graves ou óbitos, pacientes que residem em área de fronteira, suspeitas de falhas vacinais, além de casos que estiveram em locais com circulação de nova variante e seus contatos.

A pasta informa, ainda, que o sequenciamento genético de rotina continuará ocorrendo nos três centros de referência responsáveis por realizar atualmente o sequenciamento genético do SARS-CoV-2 em amostras provenientes de todos os estados: Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e Instituto Evandro Chagas, no Pará.

É importante destacar que o sequenciamento genético não é um método de diagnóstico e, por isso, não é realizado para a rotina da confirmação laboratorial de casos suspeitos da Covid-19, tampouco é indicado para ser feito para 100% dos casos positivos. A análise do resultado do sequenciamento serve para quantificar e qualificar a diversidade genética viral circulante no país.

Outra medida foi o envio de uma equipe de profissionais da vigilância em saúde para Manaus para apoiar o Amazonas na investigação epidemiológica dos casos que já tiveram a identificação da nova variante em suas amostras clínicas.

Estudos iniciais indicam que a variante descrita no Estado do Amazonas apresenta mutações (E484K e N501Y) que estão associadas à carga viral mais elevada e, consequentemente, maior capacidade do indivíduo portador do vírus de transmitir para outra pessoa. Tendo em vista o aumento rápido e expressivo do número de casos e óbitos pela doença em Manaus a partir de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde analisa a hipótese de que isso esteja relacionado com uma maior infectividade dessa variante.

A pastaa lerta, no entanto, que ainda não há evidências científicas robustas para determinar mudança na infectividade ou patogenicidade dessa cepa variante, seu impacto no diagnóstico laboratorial ou eficácia da vacina, sendo necessárias mais pesquisas para entender o impacto dessa nova variante do SARS-CoV-2.

O Ministério da Saúde orienta, ainda, que os estados adotem/reforcem as seguintes medidas preventivas de saúde pública:

alertar as pessoas provenientes de áreas com incidência significativamente mais elevada da variantes (VOC) para reforço das medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde – com utilização de máscara, higiene respiratória e das mãos, evitar aglomerações e, em caso de apresentar sintoma de Covid-19, procurar uma unidade de saúde para testagem e realizar isolamento;

recomendar que se evitem todas as viagens não essenciais, em particular para áreas com incidência significativamente elevada da variante;

intensificar o rastreamento de contatos e o isolamento de casos suspeitos e confirmados da variante e intensificar o acompanhamento de resultado de indivíduos com ligação epidemiológica a áreas com incidência significativamente mais elevada da variante, quando do sequenciamento das amostras de tais casos, e

notificação imediata e obrigatória de possíveis casos de reinfecção e dos resultados de sequenciamento genômico em que se identificou uma nova variante.

Com informações do Ministério da Saúde