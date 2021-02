Ministério da Saúde elabora rede de sequenciamento para novas variantes da Covid-19

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Sequenciamento Genético. O programa é responsável por investigar variações do SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, que está circulando pelo Brasil. Durante a fase piloto, 1.200 amostras do vírus passarão por um processo de sequenciamento. Essa quantidade corresponde a todos os estados do país.

A investigação será realizada por quatro laboratórios de referência (Instituto Adolfo Lutz/SP, Instituto Evandro Chagas/PA, LACEN Bahia e LACEN Minas Gerais).

O mecanismo de sequenciamento foi debatido, na última quarta-feira (10/2), durante um webinar sobre Vigilância Genômica de SARS-Cov-2, vírus causador da Covid-19. A reunião teve a abertura feita pelo secretário de Vigilância em Saúde (SVS), Arnaldo Medeiros, e contou com a presença de especialistas dos institutos Fiocruz, Evandro Chagas e Adolf Lutz.

O secretário Arnaldo Medeiros explicou que o sistema vai agilizar o processo de investigação das mutações do vírus da Covid-19.

“A vigilância e o acompanhamento dessas mutações nos ajudará na resposta do SUS para o controle da pandemia no País e para entender cada vez mais o comportamento do vírus”, destacou.

No encontro, as pessoas presentes discutiram a respeito do aprimoramento da rede de vigilância e o uso das técnicas de sequenciamento genético como ferramenta para controle da pandemia, além dos dados de vigilância genômica disponíveis no Brasil e no mundo. Também foram tema o impacto das mutações e variantes sobre o diagnóstico, tratamento e diretrizes de enfrentamento à pandemia.

Com o surgimento de novas variantes, é fundamental que o País construa uma rede estruturada para combater novas ameaças. Por isso, somente no ano de 2020, foram investidos mais de R$ 490 milhões para o fortalecimento e inovação da rede laboratorial para enfrentamento da Covid-19, o que inclui a compra de equipamentos, aquisição de insumos e capacitação.

Experiência

A vigilância genômica de vírus respiratórios começou no ano 2000 no Brasil, através dos Centros Nacionais de Influenza (da sigla em inglês, NIC), presentes no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz/RJ), Instituto Adolfo Lutz (IAL/SP) e Instituto Evandro Chagas (IEC/PA). Atentos à pandemia de Covid-19, os NIC começaram a receber amostras para sequenciamento de SARS-CoV-2 já em março de 2020.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a vigilância genômica em território nacional, outros laboratórios públicos e privados também começaram a realizar sequenciamento dentro de suas linhas de pesquisa.

Como funciona o sequenciamento

Por meio de informações como o número de acúmulo de mutações, identificação de cadeias de transmissões locais e monitoramento da taxa de transmissão, cientistas são capazes de monitorar e entender melhor as mutações que ocorrem naturalmente nos vírus.

As informações coletadas através desta técnica servem como subsídio para a construção de orientações técnicas e políticas públicas eficientes de combate a propagação do vírus.

Com informações do Ministério da Saúde