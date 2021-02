Ministério da Saúde divulga dados da Semana Epidemiológica 4

PUBLICIDADE

Após divulgação do Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19, publicado na última sexta-feira (05/02), o Ministério da Saúde identificou que houve estabilização no número de novos casos e óbitos pela doença entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2021 (Semana Epidemiológica 4) em comparação com a semana anterior.

Por meio do documento, é possível entender que a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil é diferente entre as regiões do país.

Foram registrados 360.721 novos casos de Covid-19 na Semana Epidemiológica 4. Enquanto que na semana anterior, foram registrados 361.195 casos. Em relação aos óbitos, entre os dias 24 e 30 de janeiro, foram registradas 7.500 novas notificações, representando um aumento de 5% em relação à semana anterior (7.149).

A publicação mostra também a redução, estabilização e incremento de novos casos e óbitos no Brasil. Com relação ao registro de novos casos da Covid-19, destaca-se a redução nos registros em 8 estados, aumento em 10 e no DF e estabilização em outros 8.

Os estados do São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro registraram os maiores números absolutos durante a SE 04. Apresentaram redução dos casos os estados do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Minas Gerais, Tocantins, Rio Grande do Sul e Amazonas. A estabilização dos casos ocorreu no Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Rondônia, Amapá, Santa Catarina e São Paulo.

Em relação ao número total de óbitos novos na SE 04, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais e Paraná foram os estados que apresentaram os maiores valores registrados respectivamente. Comparando a SE 04 com a SE 03, verificou-se redução no número de novos óbitos em Sergipe, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A estabilização foi observada no Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Amazonas e Bahia. Por fim, o aumento foi constatado no Espírito Santo, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Distrito Federal, Ceará, Paraná e Roraima.

VIGILÂNCIA LABORATORIAL

O diagnóstico laboratorial se destacou como uma das ferramentas para confirmar os casos e, principalmente, para orientar estratégias de atenção à saúde, isolamento e biossegurança para profissionais de saúde. Desde o início da pandemia, a pasta vem garantindo a disponibilidade de testes RT-PCR para todo o país, permitindo que o usuário do SUS possa procurar o serviço de saúde e realizar o teste, quando prescrito pelo profissional de saúde.

Até 30 de janeiro, foram realizados 9.971.121 testes RT-PCR na rede pública de saúde, passando de 1.651 exames para Covid-19/vírus respiratórios em março de 2020, para 372.248 exames em janeiro de 2021. Nesse período, a média diária de exames realizados passou de 1.148 para 55.274.

O Ministério da Saúde se mantém à disposição dos estados e municípios para dar suporte às ações de monitoramento, diagnóstico, tratamento e acompanhamentos dos casos, além de incentivar as ações de prevenção e assistência precoce nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações são do Ministério da Saúde