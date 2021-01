Ministério da Saúde convoca mais de 2,5 mil profissionais para atuar no atendimento em Manaus

PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde realizou nesta sexta-feira (15) a convocação de cerca de 2,5 mil profissionais de saúde para atuarem no atendimento aos pacientes com Covid-19, em Manaus (AM). O objetivo da decisão é aumentar e reforçar os trabalhos no enfrentamento dos efeitos da pandemia no estado amazonense.

Até o momento, foram recrutados 198 médicos, 562 enfermeiros, 1.212 técnicos de enfermagem, 313 fisioterapeutas e 263 farmacêuticos que poderão fortalecer o atendimento nos serviços da rede pública de Manaus. No total, a pasta contatou 30.196 profissionais para atender à iniciativa.

Com o objetivo de dar agilidade às ações de enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, equipes do Ministério da Saúde estão no estado há mais de 10 dias em reuniões com autoridades e gestores locais de saúde, construindo ações do plano de contingência para controle da pandemia no estado.

Além da convocação de profissionais, o Ministério da Saúde também está levando equipamentos, insumos e medicamentos para fortalecer a assistência no Amazonas frente ao cenário epidemiológico do estado. Foram enviados 700 cilindros de oxigênio, 78 ventiladores pulmonares, 40,5 mil unidades de medicamentos para intubação, entre outros materiais.

TrateCOV

O Ministério da Saúde lançou, na última segunda-feira, em Manaus (AM), uma plataforma de auxílio que trabalha a coleta de sintomas e sinais de pacientes, permitindo que médicos possam estabelecer, com maior segurança e rapidez, o diagnóstico e optar, conforme sua autonomia profissional, ao tratamento mais adequado.

Diante do cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi escolhida para estrear o TrateCOV, já que o objetivo da ferramenta é trazer mais segurança e agilidade no atendimento e diagnóstico dos pacientes com coronavírus.

Até o momento, 342 profissionais já foram habilitados para utilizar o TrateCOV.

SERVIÇO:

Profissionais de saúde interessados em atuar durante a emergência epidemiológica em Manaus, podem se cadastrar na plataforma da ação estratégica Brasil Conta Comigo. A iniciativa do Governo Federal visa capacitar profissionais e estudantes da área de saúde para reforçar o atendimento à população nos estados e municípios.

As informações são do Ministério da Saúde