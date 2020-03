Ministério da Saúde confirma 121 casos de Coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 121 casos confirmados do novo coronavírus. De ontem, sexta-feira (13), para hoje, sábado (14), foram 23 novos casos da doença confirmados.

Além disso, são 1.496 suspeitos e 1.413 descartados.

Os estados com mais casos são São Paulo, com 65, e Rio de Janeiro, com 22.

Esse número, no entanto, não está atualizado, tendo em vistas que algumas secretarias já divulgaram novos dados. Falta contabilizar quatro confirmados na Bahia, o primeiro caso de Amazonas, o segundo do Espírito Santo e mais dois do Distrito Federal.

Mundo

O novo coronavírus superou neste sábado os 150 mil infectados em todo o mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Colômbia, Rússia e vários países europeus intensificaram as medidas para atenuar o impacto da pandemia de coronavírus, provocando o fechamento de fronteiras e o confinamento de milhões de pessoas.

A pandemia já matou mais de 5.700 pessoas em 137 países desde dezembro e o número de contágios é, segundo dados oficiais, de 151.767 infectados.

Esse balanço, no entanto, oculta o verdadeiro impacto da pandemia a nível mundial, já que os métodos de contagem diferem de um país para o outro. Em países como a Venezuela, onde os primeiros casos foram anunciados, podem colocar o devastado sistema sanitário à prova.