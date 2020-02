Miliciano suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco é morto em tiroteio com a polícia

O ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto na manhã deste domingo (9), durante uma troca de tiros com policiais de Batalhão de Operações Especiais da Bahia e com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Adriano era acusado de ser o chefe de um grupo criminoso formado por matadores de aluguel, que ficou conhecido como Escritório do Crime. Ele era investigado por suspeita de envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, além de ser réu na Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio (MP-RJ), que apura a milícia de Rio das Pedras.

O currículo do ex-capitão é extenso. Inclui três prisões e solturas, uma expulsão da Polícia Militar e duas homenagens do agora senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro.

A primeira prisão preventiva ocorreu em janeiro de 2004, pelo homicídio do guardador de carros Leandro dos Santos Silva, 24. O então policial chegou a ser condenado no Tribunal do Júri em outubro de 2005, mas conseguiu recurso para ter um novo julgamento, foi solto em 2006 e absolvido no ano seguinte.

Enquanto ele ainda estava preso, em junho de 2005, Flávio Bolsonaro o considerou merecedor da a Medalha Tiradentes, mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Uma das razões foi o êxito ao prender 12 “marginais” no morro da Coroa, no centro, além de apreender diversos armamentos e 90 trouxinhas de maconha.

O então deputado estadual também já havia homenageado o policial dois anos antes, quando apresentou moção de louvor em seu favor. Segundo o senador eleito, Adriano desenvolvia sua função com “dedicação, brilhantismo e galhardia”. Jair Bolsonaro foi outro que o defendeu em discurso na Câmara dos Deputados em 2005.

Adriano também trabalhou no 18º Batalhão da PM com Fabrício Queiroz, o ex-assessor de gabinete de Flávio Bolsonaro, investigado por lavagem de dinheiro no esquema de “rachadinha” na Assembléia Legislativa do Rio (Alerj). A mãe e a filha de Nóbrega trabalhavam no gabinete do filho do presidente e teriam sido contratadas por Queiroz. Segundo o Ministério Público, o milicano ficava com parte do pagamento delas.

O tiroteio

O ex-policial militar foi localizado numa área rural do estado da Bahia, no município de Esplanada. No início deste mês, a Policia Civil fez uma operação na Costa do Sauípe para prendê-lo, mas não o encontrou. Na ocasião, Adriano deixou para trás uma identidade falsa.