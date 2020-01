MG investiga caso suspeito de coronavírus chinês em Belo Horizonte

PUBLICIDADE 

A Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais investiga um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus de uma mulher brasileira que retornou recentemente da China.

De acordo com nota divulgada pela pasta nesta quarta-feira, a paciente, uma mulher de 35 anos, é brasileira mas voltou de Shangai a Belo Horizonte no último dia 18 de janeiro com sintomas respiratórios “compatíveis com doença respiratória viral aguda”.

Segundo a secretaria, “tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a hipótese de doença causada pelo novo coronavírus”.

Apesar de não apresentar qualquer sinal indicativo de gravidade clínica, a paciente foi conduzida rapidamente para o Hospital Estadual de Menezes (HEM) para observação cuidadosa em ambiente hospitalar. “Todas as medidas assistenciais para redução de risco de transmissão foram tomadas”, segundo a pasta.

Conforme informações que foram repassadas pela paciente à vigilância epidemiológica de Belo Horizonte, a paciente não esteve na região de Wuhan, epicentro da crise nem teve contato com pessoa sintomática na China.

Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica encontram-se em andamento em laboratórios de referência, de acordo com a secretaria.

Na China, o novo coronavírus já causou 17 mortes e mais de 400 infecções, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pelo governo chinês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.