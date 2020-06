Menino de 11 anos morre após ser baleado por adolescente no RJ

PUBLICIDADE

Outra criança foi morta no Rio de Janeiro devido a um disparo de arma de fogo. Kauã Vitor da Silva, de 11 anos, foi morto com um tiro na cabeça, disparado por um adolescente, na madrugada desta quinta-feira (25). O menino chegou a ser encaminhada ainda com vida para uma unidade hospitalar, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito nesta manhã.

Familiares da vítima relataram à Polícia Militar que o garoto brincava na porta da residência onde morava, quando um adolescente acidentalmente disparou a arma. A criança foi atingida por volta das 2h. O adolescente, que não teve a identidade revelada, seria um dos jovens aliciados pelos traficantes que atuam no Complexo da Maré. Ele estaria brincando com a arma próximo à vítima, quando ocorreu o disparo.