Menino com autismo pinta canecas e ajuda na renda da família durante pandemia

PUBLICIDADE 

Para ajudar na renda da família, o jovem Daniel, de apenas 7 anos, descobriu como pode associar seu talento, do desenho e da pintura, com o auxílio na renda da casa. O jovem, que mora em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi diagnosticado com autismo, mas isso pouco importa para Daniel, que vende canecas estampadas por seus desenhos.

As canecas, ilustradas com dinossauros, flores, cores vibrantes e formas, representam a imaginação de Daniel e faz de sua arte, meio de comunicação com o mundo.

“O desenho para o Daniel é uma forma dele se expressar, é uma forma dele se concentrar. Ajuda muito ele, é uma forma dele brincar, porque ele brinca. Ele está desenhando, ele está brincando, fazendo arte brincando”, disse Oneida Dias, mãe de Daniel.

Orgulhosos das criações de Daniel, seus pais resolveram estampar canecas com as obras e vender a familiares. Mas a iniciativa logo ganhou corpo e deixou de ser exclusiva a parentes. O dinheiro ajudava na compra de alimentos e fralda.

“Eu resolvi postar em um grupo de pais de autistas que é do Brasil todo, tem mais de 100 mil pessoas. Ali foi o boom onde aconteceu tudo e todo mundo perguntando ‘tá, mas vocês vão vender?'” ,explica o pai, Caio Dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caio é músico e a Oneida fica integralmente com o filho por conta da doença. Em decorrência a pandemia de coronavírus a receita do pai reduziu bastante e a venda de canecas passou a auxiliar ainda mais em casa.

As canecas, disponíveis em cerâmica ou polímero variam de R$ 20 a R$30.

Os pais descobriram o talento do filho enquanto ele brincava no tablet “Era um programinha que a gente instalou pra ele e que a gente nem sabia que era de desenho. Era do ‘Ursinhos Carinhosos’ que tinha uma parte pra desenho. Ele descobriu e começou a desenhar e descobriu como salvar as fotos”, lembra Caio.