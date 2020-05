Mega-Sena acumula; prêmio do próximo concurso será de R$ 100 milhões

PUBLICIDADE 

O prêmio da Mega-Sena acumulou, já que nenhum apostador conseguiu acertar os números sorteados nessa quarta-feira (13). As cifras do concurso 2.261 foram reveladas no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 07 – 23 – 26 – 27 – 29 – 51.

Já na quina, 141 apostadores receberam o prêmio de R$ 36.059,08. Quem faz parte dos 10.502 que acertaram a quadra receberá o valor individual de R$ 691,61.

A estimativa é que, após acumulado, o prêmio do próximo sorteio seja de R$ 100 milhões. O próximo concurso será no sábado (16). As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta com seis dezenas custa R$4,50.