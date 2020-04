Médico de 32 anos que atuava no combate ao novo coronavírus morre em São Paulo

PUBLICIDADE 

Frederic Jota Lima, um médico de 32 anos, morreu em decorrência do novo coronavírus em São Paulo. A vítima foi atendido no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mas não resistiu.

O médico trabalhava na UPA 26 de agosto, operada pela Organização Social do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na Zona Leste da capital, e na UPA do Rudge Ramos, em São Bernardo, no ABC paulista.

Na madrugada de segunda-feira (21), Frederic foi ao atendimento no pronto-socorro do Emílio Ribas, chegou a ser entubado, mas morreu no mesmo dia.

De acordo com os médicos que o atenderam, ele chegou sozinho de Uber, em estado muito grave, e foi levado ao pronto-socorro. Com muita dificuldade para respirar, chegou a ser entubado, mas faleceu pouco depois.

Frederic não tinha comorbidades. Em nota, o Hospital Santa Marcelina lamentou o ocorrido. “A APS Santa Marcelina comunica com pesar o falecimento do colaborador Frederic Jota S. Lima, nesta segunda-feira (20). Frederick atuava como médico clínico, desde novembro de 2018, na UPA 26 de Agosto. A Família Marcelina expressa suas condolências à família e sua equipe de trabalho, nesse momento de luto. E em oração, pede a Deus que conforte o coração de todos”, diz a nota.

Segundo a irmã do médico, Eva Tolvana, que vive no Pará, ela chegou a conversar com ele no domingo 19. Apresentava tosse no domingo de madrugada, falta de ar e foi para o hospital.

“Consegui falar com ele por mensagem no domingo pela manhã. Ele falou que estava ruim e já não visualizou mais minhas outras mensagens. Em 50 minutos não estava mais on-line. E quando foi meio do dia, um amigo dele me ligou dando a notícia. Ele se sentiu mal, tentaram entubar, mas ele teve uma parada e não resistiu”, contou a irmã, em entrevista a Rede Globo.