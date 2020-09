Médico conhecido por criar e protocolar o ‘Kit Covid-19’ morre em Cuiabá

PUBLICIDADE

Nesta semana morreu, vítima de coronavíurs, Guido Céspedes, de 46 anos. Ele era médico em Sinop, cidade a 479 km de Cuiabá, e estava internado havia mais de um mês em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop . Ficou conhecido por criar e protocolar o ‘Kit Covid-19’ em Sinop.

O kit continha medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, AAs e ibuprofeno.

O médico tinha comorbidades, como diabetes, sobrepeso e pressão alta, e não resistiu a doença. Faleceu no dia 2 de setembro.

Em nota nas redes sociais, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, lamentou a morte do médico.

“Depois de alguns meses de luta, o médico Guido Céspedes veio a falecer esta tarde. Um servidor dedicado, corajoso que fez muito por todos nós. Na linha de frente, assinou o protocolo do Kit Covid e deu o seu melhor ao nosso município. Neste momento de dor, me solidarizo com a família e deixo aqui um abraço apertado.”, disse a prefeita.

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) também lamentou a perda do profissional.

“O Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT) recebeu com bastante pesar a notícia do falecimento do médico Guido Vaca Cespedes, na tarde desta quarta-feira (02), em Sinop”, declara a nota.