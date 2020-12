MEC muda data de retorno presencial no ensino superior

PUBLICIDADE

O Ministério da Educação (MEC) decidiu adiar a retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino superior do país. Nova portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU), remarca o retorno para o dia 1º de março.

Na semana passada, o MEC havia determinado que as aulas presenciais retornariam no dia 4 de janeiro. A medida causou revolta por parte de várias universidades federais do país, dado o curto prazo, o cenário de pandemia e o ferimento à Constituição Federal, que diz que as instituições têm autonomia de definir um cronograma.

Agora, com a nova data, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a decisão “segue na mesma direção que a maioria dos países do mundo”. Ribeiro afirmou também que serão “observadas as devidas condições sanitárias e medidas de segurança” em relação ao novo coronavírus.

A Universidade de Brasília (UnB) não havia se pronunciado sobre a nova portaria até a última atualização desta matéria.