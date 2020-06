Manifestação em Belém contra Bolsonaro e racismo tem 112 detidos por aglomeração

PUBLICIDADE 

João Pedro Pitombo

Salvador, BA

A manifestação contra o racismo e a favor da democracia terminou com 112 pessoas detidas, dentre elas 16 menores de idade, em Belém (PA).

O protesto aconteceu na manhã deste domingo (7) nas proximidades do Marcado São Bras, um dos pontos mais movimentados da capital paraense. Dezenas de carros da Polícia Militar do estado acompanharam o ato.

Não houve registro de incidentes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou que agiu para fazer cumprir o decreto emitido pelo governador Helder Barbalho (MDB) que proíbe aglomerações com mais de dez pessoas como forma de deter a disseminação do novo coronavírus.

Segundo a Secretaria de Segurança, as abordagens da polícia detectaram pessoas portando materiais explosivos, rojões, escudos, produtos inflamáveis, além de faca e trouxinhas com pólvora.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que foram detidas apenas as pessoas que estavam concentradas em grupos com mais de dez pessoas e não respeitaram o distanciamento social.

“As pessoas que estavam agindo conforme estabelece o decreto, como o distanciamento social, por exemplo, puderam realizar a manifestação de maneira pacífica”, informou a secretaria.

No último domingo (31), quando foi realizada uma manifestação contra o isolamento social e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 13 pessoas foram detidas pelo mesmo motivo.

As informações são da FolhaPress