Mandetta: nós só teremos paz em relação ao coronavírus quando tivermos vacina

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, sobre a pandemia do novo coronavírus, que “só teremos paz com vírus quando houver vacina”. Segundo Mandetta, “vacinas não são soluções fáceis, mas são a melhor solução” para esse tipo de patógeno.

O ministro também celebrou o primeiro teste de uma possível vacina, nos Estados Unidos, em uma paciente voluntária. O ministro disse ainda que o país tem “características ímpares”, com “muita dificuldade com os EPIs (equipamentos de proteção individual), testes e números”. “Talvez, na parte da vigilância, o SUS tenha tido uma das melhores performances do mundo”, disse Mandetta.

Estadão Conteúdo