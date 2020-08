Mandado de prisão contra queiroz é expedido

PUBLICIDADE

O desembargador Milton Fernandes de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), determinou no fim da tarde desta sexta-feira (14), a expedição dos mandados de prisão preventiva contra o ex-assessor Fabrício Queiroz e sua mulher Márcia Aguiar. Por conta do despacho o casal deve ser presos ainda nesta sexta-feira por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Existe também a possibilidade de que os mandados sejam cumpridos durante o fim de semana.

As prisões foram determinadas pelo desembargador após ordem do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Félix Fischer. O desembargador revogou a prisão domiciliar de Queiroz e de Márcia em decisão na noite de quinta.

Fischer apontou que ambos atuaram para obstruir a investigação e adulterar provas. “A Secretaria de Administração Penitenciária deverá acautelar os réus em unidades destinadas a cada um dos gêneros e que provejam as suas seguranças, expressamente vedado o acautelamento no Batalhão Especial Prisional”, diz o despacho do desembargador.

