Manaus é segunda cidade do país com mais mortes em decorrência de raios

Manaus é a segunda cidade com maior registro de vítimas fatais de queda de raios. Os dados são do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT/INPE). De acordo com o órgão, entre os anos de 2000 e 2019, um total de 27 pessoas morreram na capital por causa de descargas elétricas. A cidade fica atrás apenas de São Paulo, que registrou 30 casos no mesmo período.

Já no estado do Amazonas, apenas neste ano, foram registradas seis mortes em decorrência de raios. Entre 2000 e 2019, o órgão registrou o falecimento de 133 pessoas. Uma das vítima foi um ex-militar que estava em um sítio nos arredores de Manaus.

O município de Irandub-AM registrou nove casos. Quanto ao número de descarga de raios que atingiram o estado, o ELAT/INPE registrou 40 milhões de ocorrências somente entre janeiro e outubro.

Em todo Brasil, caem cerca de 7,8 milhões de raios por ano. Os municípios amazonenses estão entre as cidades com maiores registros por metro quadrado no ano. Segundo o ELAT/INPE, Apuí tem queda de 38 raios por km² , já em Humaitá caem 31 raios por km² em média. A média na capital é de 14,5 raios por km² por ano.

No período analisado pelo ELAT/INPE, entre 2000 e 2019, o Brasil teve 2194 mortes com média de 110 casos por ano. A cada 50 mortes no mundo, uma é registrada no país. Os homens representam a maior parte das vítimas(82%), enquanto as mulheres representam 18% dos óbitos.