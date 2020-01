Mais três fugitivos de prisão no Paraguai são presos

PUBLICIDADE 

No fim da segunda-feira (20), mais três fugitivos do presídio Pedro Juan Caballero, próximo à divisa entre o Brasil e o Paraguai, foram capturados. Dos 75 presos que fugiram, quatro foram encontrados até então.

O trio foi preso em Concepción, no Paraguai. Ronald Francisco Brítez López, de 20 anos; Orlando Manuel Torres Verón, de 22; e José Enrique Ullón Duarte, 27, também fazem parte do Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles foram capturados quando andavam em uma estrada do país vizinho.

O primeiro preso foi encontrado na manhã de segunda (20) no assentamento Itamarati, no Mato Grosso do Sul.

Nesta segunda (20), o Ministério de Justiça e Segurança Pública ordenou que seja feito reforço de policiamento com helicópteros e barreiras na região. Apesar disso, a pasta afirma que “brasileiros e paraguaios continuam podendo ir e vir”, assegurando a liberdade dos cidadãos. “Isso é chamado pela polícia de bloqueio, mas a fronteira não está fechada no MS”.

Um dos fugitivos, segundo o governo paraguaio, é David Timóteo Ferreira, considerado o líder do PCC dentro do sistema penitenciário do Paraguai. Outros seis são tidos como matadores de aluguel ligados ao tráfico. Eles ainda estão foragidos.