Mais duas mortes por coronavírus são registradas em São Paulo

Na tarde desta quarta-feira (18), a rede de plano de saúde Prevent Senior informou que mais duas pessoas que estavam internadas em um de seus hospitais em São Paulo faleceram por complicações decorrentes do novo coronavírus.

Da mesma forma do caso de ontem, as duas pessoas estavam internadas no Hospital Santa Maggiore. Uma tinha 65 anos e a outra 80, mas nenhuma delas tinha doenças pré-existentes. Com isso, chega a três o número de mortos pela covid-19 no Brasil.

